Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В БФУ имени Канта разработали «Умную стельку»

Разработку представили на Российском венчурном форуме.

Ученые БФУ имени Канта представили биомеханическую «Умную стельку» на Российском венчурном форуме. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

«Разработку стартап-студии университета оценили Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов. Созданный в научно-образовательном центре “Умные материалы и биомедицинские приложения” БФУ, этот программно-аппаратный комплекс на основе гибких пьезополимеров позволяет проводить высокоточный динамический анализ биомеханики стопы», — говорится в сообщении.

В отличие от существующих стационарных систем, требующих неподвижности пациента, «Умная стелька» интегрируется в обувь и собирает данные непосредственно во время ходьбы или бега.

«Технология универсальна: она подходит как для массового рынка спортивных активистов, так и для узкоспециализированных задач, включая юстировку бионических протезов. Презентация прошла в формате питч-сессии, где эксперты венчурного рынка подтвердили высокий технологический уровень продукта», — добавили в БФУ.

