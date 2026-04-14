В Перми официальный старт велосезона 2026 проведут на улице Подлесной

«Пермский велофест 2026» включит: массовый заезд без учета времени, шоссейные велогонки на 16,5 км и на 33 км, любительские заезды с кругом 5,5 км, скоростные забеги для самых маленьких любителей велосипеда на беговеликах, детский заезд на 1000 метров. Участников 6−12 лет допустят до велозаездов только в сопровождении взрослых.