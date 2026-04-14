Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми официальный старт велосезона 2026 проведут на улице Подлесной

Жителей и гостей города приглашают на «Пермский велофест».

Источник: Комсомольская правда

В Перми назвали дату официального старта велосезона 2026 года. Пермяков и гостей города ждут 17 мая на «Пермском велофесте». Массовые заезды проведут на ул. Подлесной от остановки «Парк Балатово».

«Пермский велофест 2026» включит: массовый заезд без учета времени, шоссейные велогонки на 16,5 км и на 33 км, любительские заезды с кругом 5,5 км, скоростные забеги для самых маленьких любителей велосипеда на беговеликах, детский заезд на 1000 метров. Участников 6−12 лет допустят до велозаездов только в сопровождении взрослых.

Главными условиями участия в «Пермском велофесте 2026» являются знание и соблюдение правил дорожного движения, также уверенный опыт управления велосипедом. Регистрацию на события открыл портал Russia Running.

В стартовый пакет войдут: чип для индивидуального хронометража, номер участника и раздаточные материалы. Организаторы планируют участие не менее 2 тыс. велолюбителей.