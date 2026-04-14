В РФ изучили влияние старения светодиодов на точность фотохимических экспериментов

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Российские ученые показали, что незаметное старение светодиодов в лабораторных установках снижает точность фотохимических экспериментов и может искажать результаты исследований даже при внешне исправном оборудовании, говорится в сообщении Института органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН.
«Мы имеем дело с фактором, который может незаметно искажать результаты фотохимических экспериментов: деградация светодиодов происходит неравномерно и остается скрытой при стандартной эксплуатации. Без учета таких эффектов невозможно говорить о воспроизводимости, а значит — и о химии как точной науке», — приводятся в сообщении слова руководителя работы, заведующего лабораторией, академика РАН Валентина Ананикова.
Как установили исследователи, проблема связана с тем, что при длительной эксплуатации в лабораторных условиях светодиоды деградируют не только постепенно, но и неравномерно. В результате отдельные источники света в одном реакторе начинают работать с разной эффективностью, создавая неоднородное освещение. Это напрямую влияет на ход фотохимических реакций, для которых критичны интенсивность, спектр и равномерность светового потока.
Ученые отмечают, что в химических лабораториях светодиоды работают в более агрессивной среде, чем в бытовых условиях: на них воздействуют растворители, пары реагентов и повышенные температуры. Из-за этого заметные различия в характеристиках источников света могут возникать уже в течение года эксплуатации, тогда как при обычном использовании такой процесс идет значительно медленнее.
«Неожиданно оказалось, что даже реакторы после примерно года эксплуатации могут давать неоднородные результаты, тогда как только новые установки обеспечивают стабильные и воспроизводимые данные», — приводятся в сообщении слова автора работы, младшего научного сотрудника Кирилла Козлова.
Результаты эксперимента.
Экспериментальные результаты показали, что старение светодиодов приводит не только к снижению общей интенсивности излучения, но и к росту различий между отдельными источниками света. Следствием этого становятся снижение выходов продуктов и увеличение разброса результатов даже при формально одинаковых условиях эксперимента.
Для выявления и количественной оценки этих изменений ученые разработали комплексный подход из семи методов диагностики. В него вошли прямые измерения оптической мощности, химические модельные реакции, чувствительные к интенсивности света, а также простые визуальные тесты, позволяющие быстро оценить состояние оборудования без специализированных приборов.
Как подчеркивают исследователи, предложенные методы позволяют регулярно контролировать состояние фотохимического оборудования и своевременно выявлять отклонения. Это, по оценке ученых, открывает возможности для повышения воспроизводимости и надежности научных данных, особенно в автоматизированных и высокопроизводительных исследованиях.
Исследование ученых Института органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН опубликовано в журнале ChemPhotoChem и поддержано грантом Российского научного фонда.