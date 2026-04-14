Бумажные билеты могут исчезнуть из общественного транспорта Нижнего Новгорода

Цифровую оплату проезда без выдачи бумажных чеков планируют внедрить в общественном транспорте Нижнего Новгорода. Об этом сообщил заместитель главы минтранса Нижегородской области Денис Рябинин.
Нормативная база для внедрения безбумажных транзакций уже готова, однако проект намерены обсудить как с нижегородцами, так и самими перевозчиками.
Дело в том, что при отмене бумажных билетов пассажиры лишатся возможности отслеживать остаток поездок на карте и количество оставшихся минут в режиме реального времени.
При этом в одной тысяче единиц транспорта из 1014 уже установлены стационарные терминалы. Однако контролирующие органы продолжают фиксировать случаи намеренного отключения оборудования водителями.
