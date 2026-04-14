Прокуратура через суд восстановила освещение на улицах в хуторе под Ростовом

После вмешательства прокуратуры в Веселовском районе восстановили освещение на улицах. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.
Выяснилось, что в хуторе Позднеевка на двух улицах фонари частично не работали. Чиновники не принимали мер, чтобы это исправить, хотя темнота на улицах создавала риск для людей.
Прокуратура обратилась в суд с требованием заставить местную администрацию установить освещение. Суд встал на сторону надзорного ведомства.
После вмешательства прокуратуры освещение на обеих улицах восстановили.
