Инвесторы предупредили о риске OpenAI оказаться «на ничейной территории»

Инвесторы ставят под сомнение оценку стоимости OpenAI в $852 млрд на фоне смены стратегии, пишет Financial Times.
Некоторые инвесторы считают, что эти изменения могут сделать компанию уязвимой перед Anthropic и Google, когда та готовится к первичному публичному размещению акций (IPO) в этом году. По данным The Wall Street Journal, создатели ChatGPT хотят выйти на IPO в четвертом квартале 2026 года, чтобы опередить своего конкурента Anthropic — разработчика ИИ-агента Claude.
Руководство OpenAI тем временем настроено оптимистично, поскольку компания уже неоднократно успешно проводила репозиционирование, отмечает газета. Генеральный директор Сэм Альтман привлек в прошлом месяце $122 млрд более чем от 25 инвесторов, включая SoftBank, Amazon, Nvidia, Andreessen Horowitz, Sequoia Capital и Thrive Capital.
«Утверждение о том, что инвесторы не поддерживают нашу стратегию, противоречит фактам», — заявила финансовый директор OpenAI Сара Фрайар. Она отметила, что крупнейшее в истории привлечение средств было завершено в рекордно короткие сроки и поддержано широким кругом инвесторов, что «отражает твердую уверенность как в выбранном нами направлении, так и в текущей динамике бизнеса и долгосрочной оценке».
Годовой доход Anthropic, разработчика Claude, вырос с $9 млрд на конец 2025 года до $30 млрд на конец марта. Дениз Дрессер, недавно ставшая директором по доходам OpenAI, в обращении к сотрудникам обвинила Anthropic в завышении выручки «примерно на $8 млрд» за счет «увеличения доли [выручки] по отношению к Amazon и Google». Дрессер признала, что «ориентация Anthropic на коды дала им преимущество на раннем этапе» в борьбе за корпоративных клиентов, но, по ее словам, «рынок принадлежит нам и мы можем его завоевать».
Обе стартап-компании ежегодно теряют миллиарды долларов, инвестируя в вычислительные мощности для обучения и запуска моделей, указывает FT. Один из инвесторов, поддержавший обе компании, заявил, что для того, чтобы гарантировать инвестиции в недавний раунд финансирования OpenAI, им пришлось бы исходить из оценки IPO в $1,2 трлн или более. Это стало сложнее оправдать, учитывая более выгодное предложение в Anthropic, которая недавно была оценена в $380 млрд, поясняет газета. OpenAI рискует оказаться «на ничейной территории», отметил собеседник.
Данные с вторичных рынков свидетельствуют о более высоком спросе на Anthropic — впервые покупатели отдают предпочтение стартапу перед OpenAI. «Место найдется для обоих, но, по сути, существует динамика “номер 1” и “номер 2”, и “номер 1” победит непропорционально. Мы сделали выбор. Мы много инвестировали в Anthropic», — сказал Рой Луо, партнер Iconiq Capital, которая инвестировала в Anthropic более $1 млрд и владеет меньшей долей в OpenAI.
В конце прошлого года Альтман объявил «красный код» и попросил сотрудников сосредоточиться на основной деятельности. В прошлом месяце генеральный директор по приложениям в OpenAI Фиджи Симо призвал отказаться от «дополнительных задач». Позже компания потратила «несколько сотен миллионов долларов» на приобретение популярного технологического ток-шоу TBPN.
«Честно говоря, я этого не понимаю, это не имеет для меня никакого смысла, — сказал один из инвесторов OpenAI о приобретении TBPN. — Это отвлекает внимание и раздражает меня».
Запланированные инвестиции Disney в размере $1 млрд сорвались после закрытия нейросети для генерации видео Sora, а Microsoft пригрозила юридическими шагами, если партнерство OpenAI с Amazon на $50 млрд нарушит ее эксклюзивное соглашение с компанией в сфере облачных технологий. Кроме того, планы по строительству центра обработки данных в Великобритании стоимостью $30 млрд долларов и расширение ИИ-центра в Абилине, штат Техас, были оставлены, а Nvidia заморозила сделку с OpenAI на $100 млрд.
В то же время OpenAI сообщила о планах удвоить свой штат до 8 тыс. сотрудников и подписании договора аренды на новый постоянный офис в Лондоне в следующем году, где она собирается создать крупнейший исследовательский центр за пределами США. На прошлой неделе OpenAI также объявила инвесторам, что получила доступ к вычислительным мощностям мощностью 8 ГВт — рубеж, которого, по утверждению компании, Anthropic достигнет только к концу 2027 года, — и планирует обеспечить доступ к 30 ГВт к концу 2030 года.
Помимо того, OpenAI перераспределяет свои вычислительные ресурсы. Помимо отказа от Sora, она отложила запуск «взрослого режима» в ChatGPT, вместо этого решив сосредоточиться на продаже своего инструмента Codex. По мнению источников FT, Codex в конечном итоге может получить приоритет над ChatGPT, поскольку сотрудники уделяют первостепенное внимание повышению доступности программного обеспечения для пользователей, не обладающих техническими навыками.
«Компания занималась слишком многими вещами, делала слишком много ставок. Речь идет о переориентации бизнеса на несколько основных направлений, — сказал один из инвесторов. — Вот и все. Компания не может конкурировать на 30 разных фронтах».
Фрайар заявила, что привлечение $122 млрд «дает нам большую гибкость в данный момент. Я всегда считаю своей задачей [создавать] максимальную гибкость, максимальную возможность выбора для компании, потому что тогда мы сможем принимать более стратегические решения».
