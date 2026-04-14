Инвесторы предупредили о риске OpenAI оказаться «на ничейной территории»

Годовой доход Anthropic, разработчика Claude, вырос с $9 млрд на конец 2025 года до $30 млрд на конец марта. Дениз Дрессер, недавно ставшая директором по доходам OpenAI, в обращении к сотрудникам обвинила Anthropic в завышении выручки «примерно на $8 млрд» за счет «увеличения доли [выручки] по отношению к Amazon и Google». Дрессер признала, что «ориентация Anthropic на коды дала им преимущество на раннем этапе» в борьбе за корпоративных клиентов, но, по ее словам, «рынок принадлежит нам и мы можем его завоевать».