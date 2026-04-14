В мэрии рассказали, когда в Калининграде начнут отключать отопление

Горожане переживают, что батареи могут стать холодными до прихода стабильного тепла.

Источник: Клопс.ru

Отопительный сезон в Калининграде не закончат, пока пять дней подряд температура в городе не будет выше +8 градусов. Об представители администрации написали в комментариях на странице губернатора Алексея Беспрозванных во «ВКонтакте».

В обращении пользователи жалуются, что весной погода резко меняется, по ночам температура опускается до нуля — из-за холодных батарей они мёрзнут и болеют. Калининградцы просят не прекращать подачу отопления и продлить сезон хотя бы до конца месяца.

«По правилам предоставления коммунальных услуг, отопительный сезон должен заканчиваться не ранее дня, следующего за днём окончания пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура воздуха будет выше +8 градусов Цельсия. Подачу тепла “Калининградтеплосети” проводят по температурному графику. Сейчас котлы работают на минимальных параметрах», — ответили власти.

В Калининградскую область пришла сухая и тёплая погода. Синоптики считают, что морозных ночей в ближайшее время не предвидится.