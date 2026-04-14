«Росатом» назвал строительство АЭС «Пакш-2» в Венгрии особым приоритетом

Строительство крупнейшего российского проекта в Европе — АЭС «Пакш-2» — особый приоритет «Росатома», заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев, передает «РИА Новости».
«Дополнительная мобилизация для решения этого вопроса (АЭС “Пакш-2”. — РБК) в Венгрии тоже будет необходима. Мы можем обещать, что это будет наш особый приоритет, и как это было в самые сложные годы», — сказал Лихачев.
Также он упомянул отказ Финляндии от совместного строительства c Россией АЭС «Ханхикиви-1» на севере страны. Контракт «Росатома» с финской компанией Fennovoima был подписан в 2013 году, но после начала спецоперации на Украине финская сторона расторгла соглашение. По мнению Лихачева, этим шагом Финляндия «обрекла на депрессию свой огромный экономический район».
Материал дополняется.