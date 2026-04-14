Стагнация на рынке жилья: каждый третий девелопер строит в убыток

Рынок новостроек вступил в фазу «марафона на выживание». Каждый третий девелопер фактически работает себе в убыток, заявил в интервью Радио РБК глава Единого ресурса застройщиков Кирилл Холопик. За год число проектов, в которых закладываемая рентабельность опустилась ниже ставки по кредиту, выросло в 2,5 раза. Продажи в первом квартале сократились почти на треть, а ставки проектного финансирования достигают 20%. Тем не менее вряд ли стоит ожидать массовых банкротств: банки предпочтут ручное управление и достройку проблемных объектов.