Стагнация на рынке жилья: каждый третий девелопер строит в убыток

Рынок новостроек вступил в фазу «марафона на выживание». Каждый третий девелопер фактически работает себе в убыток, заявил в интервью Радио РБК глава Единого ресурса застройщиков Кирилл Холопик. За год число проектов, в которых закладываемая рентабельность опустилась ниже ставки по кредиту, выросло в 2,5 раза. Продажи в первом квартале сократились почти на треть, а ставки проектного финансирования достигают 20%. Тем не менее вряд ли стоит ожидать массовых банкротств: банки предпочтут ручное управление и достройку проблемных объектов.
В ближайшие два-три года рынок ждет стагнация. По оценкам главы Единого ресурса застройщиков, около 10% игроков уйдут, а ввод многоквартирного жилья может сократиться с 45−50 млн до 30−35 млн кв. м. Себестоимость строительства перестанет расти из-за снижения зарплат и высвобождения кадров. Семейную ипотеку, вероятно, ждет секвестр, что станет новым ударом по спросу. Цены на новостройки, по прогнозу ЕРЗ.РФ, вырастут на 6% — в пределах инфляции.