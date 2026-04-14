В Калининградской области больше 12 лет нет детского гепатита B — благодаря прививкам

Источник: Янтарный край

В Калининградской области более 12 лет не выявляют ни одного случая острого вирусного гепатита B у детей. Об этом на пресс-конференции в ТАСС, посвящённой Всемирной неделе иммунизации, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по региону Елена Бабура.

«Это огромное достижение вакцинации, потому что вирусный гепатит B у ребёнка — это очень сложные и тяжёлые прогнозы по дальнейшей хронизации этого процесса», — подчеркнула Бабура.

По её словам, массовая иммунизация позволила фактически победить и другие опасные инфекции. В регионе не регистрируют полиомиелит, столбняк, дифтерию, краснушную инфекцию и эпидемический паротит (свинку).

Корь встречается лишь в единичных случаях. Роспотребнадзор связывает эти успехи с плановой вакцинацией детей, которая проводится в рамках национального календаря прививок.