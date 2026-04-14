Антибиотик в говяжьих сосисках обнаружили в Нижегородской области

Специалисты нашли динитрокарбанилид в сосисках из говядины.

Источник: Нижегородская правда

Опасный антибиотик выявили в образцах сосисок из говядины в Нижегородской области. Они поступили в рамках государственного пищевого мониторинга в нижегородскую испытательную лабораторию ФГБУ «ВНИИЗЖ» 10 апреля, сообщает ведомство.

Специалисты нашли динитрокарбанилид в сосисках из говядины. Сведения о результатах лабораторных исследований направили в Управление Россельхознадзора по Нижегородской области, Марий Эл и Мордовии.

Напомним, что динитрокарбанилид используют для лечения животных от бактериальных инфекций. У людей он может вызывать аллергические реакции, а также усиливать нагрузку на печень и почки.

