Антибиотик в говяжьих сосисках обнаружили в Нижегородской области

Опасный антибиотик выявили в образцах сосисок из говядины в Нижегородской области. Они поступили в рамках государственного пищевого мониторинга в нижегородскую испытательную лабораторию ФГБУ «ВНИИЗЖ» 10 апреля, сообщает ведомство.
Специалисты нашли динитрокарбанилид в сосисках из говядины. Сведения о результатах лабораторных исследований направили в Управление Россельхознадзора по Нижегородской области, Марий Эл и Мордовии.
Напомним, что динитрокарбанилид используют для лечения животных от бактериальных инфекций. У людей он может вызывать аллергические реакции, а также усиливать нагрузку на печень и почки.
