На юге Волгограда сделают современную систему оповещения об опасности

В Красноармейском районе Волгограда, который чаще всего подвергается атаке украинских беспилотников, совершенствуют систему оповещения населения об опасности. Новые, современные средства оповещения появятся в парках и местах массового пребывания людей. Администрация Волгограда ищет подрядчика, который за 480 тысяч рублей до конца 2026 разработает проект на устройство системы речевого оповещения, которая будет установлена с применением современного оборудования, ПО и технологий, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на сайт госзакупок.