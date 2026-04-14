На юге Волгограда сделают современную систему оповещения об опасности

Жителей Красноармейского будут оповещать об угрозах из-за военных действий.

Источник: Комсомольская правда

В Красноармейском районе Волгограда, который чаще всего подвергается атаке украинских беспилотников, совершенствуют систему оповещения населения об опасности. Новые, современные средства оповещения появятся в парках и местах массового пребывания людей. Администрация Волгограда ищет подрядчика, который за 480 тысяч рублей до конца 2026 разработает проект на устройство системы речевого оповещения, которая будет установлена с применением современного оборудования, ПО и технологий, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на сайт госзакупок.

Где установят новые «сирены».

— бульвар Энгельса.

— площадь Свободы.

— парк «Юбилейный» (ул. 50 лет Октября).

— парк «Пионерский».

— набережная Красноармейского района.

Система оповещения будет интегрироваться в региональную систему оповещения населения о чрезвычайных ситуациях МЧС по Волгоградской области. Подрядчик должен создать такую систему, которая будет управляться из Единого центра управления. Она должна будет централизованно оповещать жителей южного района об опасностях из-за военных действий и при угрозе ЧС природного и техногенного характера, поясняют городские власти.

