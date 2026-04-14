Благодатный огонь прибыл в Нижегородскую область из Иерусалима

Его раздают на архиерейских богослужениях в крупных храмах.

Источник: Живем в Нижнем

В Нижегородскую область доставили Благодатный огонь из Иерусалима. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородской епархии Русской Православной Церкви.

Благодатный огонь ежегодно сходит в храме Гроба Господня (храме Воскресения Христова) накануне Пасхи в Иерусалиме. В Нижегородской области его раздают на архиерейских богослужениях в крупных храмах, где служит митрополит Георгий, на Светлой седмице.

Расписание архиерейских богослужений можно узнать на сайте Нижегородской епархии.

Ранее мы писали, что митрополит Георгий провел пасхальное богослужение в Александро-Невском соборе в Нижнем Новгороде.