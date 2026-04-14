За один день калининградцы перевели мошенникам 4,5 млн рублей: их пугали лже-сотрудники ФСБ

Всего за один день, 13 апреля 2026 года, шесть жителей Калининградской области перевели мошенникам 4515000 рублей.

Источник: KaliningradToday

Прокуратура признала законным возбуждение уголовных дел по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Двое пенсионеров из Гурьевска и Калининграда поверили в историю про «безопасный счёт» и лишились 1300000 и 870000 рублей соответственно. 20-летний студент из областного центра тоже попался на «безопасный счёт» — потерял 655000 рублей. А три пенсионерки из Советска и Калининграда поверили лже-сотрудникам ФСБ. Их напугали обвинениями в финансировании терроризма. Ущерб — 1220000, 300000 и 170000 рублей соответственно.

Полиция в очередной раз напоминает: «безопасных счетов» не существует, сотрудники спецслужб не звонят гражданам с такими обвинениями. Если вам позвонили с подобными историями — положите трубку и сами перезвоните в банк или в полицию.