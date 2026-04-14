Работа приложения «Парковки России» восстановлена после ограничений

Работа приложения «Парковки России» восстановлена после временных ограничений.

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Работа приложения «Парковки России» восстановлена после временных ограничений, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского паркинга.

Ранее в работе приложения фиксировался сбой. При входе у некоторых пользователей на главном экране высвечивалась надпись об ошибке в сервере, а также о том, что оплата недоступна. Приложение просило повторить действие позже.

«У некоторых пользователей могли наблюдаться ограничения в работе сервисов оплаты парковки. На текущий момент все сервисы работают в штатном режиме. На период неработоспособности сервисов штрафы за неоплату парковки не выносились», — рассказали в пресс-службе.

Приложение «Парковки России» — это главный помощник автомобилистов на дорогах, им на постоянной основе пользуются 2,7 миллиона человек.