Мать убитого в Черняховске 7-летнего мальчика не признала вину

По делу об убийстве 7-летнего мальчика в Черняховске допросили мать ребенка. Судебное заседание состоялось 13 апреля. Женщина не признала вину в истязании детей по сговору с мужем, а согласилась только с тем, что оставила детей в опасности и не справлялась с обязанностями по их воспитанию.
Ранее она говорила, что ее муж систематически бил ее дочку и сына, особенно доставалось мальчику. Но на суде вдруг заявила, что такого не было, а супруга она оговорила, чтобы отомстить ему за смерть сына.
«На мужа я наговорила, потому что умер мой ребенок. Я находилась под давлением, и я его оговорила», — сказала она на последнем заседании и уверяет, что об избиении несовершеннолетних вообще не знала, а следов побоев не видела.
Ранее отчим мальчика признал вину частично, заявив, что убивать ребенка не хотел.
Напомним, трагедия случилась в Черняховске в феврале 2025 года. В убийстве пасынка обвиняется местный житель. Он пытался скрыть преступление и даже участвовал в поисках ребенка, делая вид, что непричастен.
Следствию также известно, что минимум с декабря 2024-го по январь 2025 года мужчина избивал 12-летнюю падчерицу и не оказывал ей медицинской помощи.
При этом и мать, зная обо всем, не принимала мер к оказанию детям медицинской помощи.