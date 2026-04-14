Мать убитого в Черняховске 7-летнего мальчика не признала вину

По делу об убийстве 7-летнего мальчика в Черняховске допросили мать ребенка. Судебное заседание состоялось 13 апреля. Женщина не признала вину в истязании детей по сговору с мужем, а согласилась только с тем, что оставила детей в опасности и не справлялась с обязанностями по их воспитанию.