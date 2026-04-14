В автобусах Нижнего Новгорода могут отменить бумажные билеты

В нижегородском общественном транспорте могут появиться валидаторы без выдачи бумажных чеков. Такую возможность сейчас прорабатывают в региональном Минтрансе, рассказывает заместитель министра Денис Рябинин.
По его словам, необходимая нормативная база уже подготовлена, однако окончательное решение пока не принято. Тему планируют обсудить и с перевозчиками, и с пассажирами. Если от бумажных билетов откажутся, потребуется другой способ сообщать людям об остатке поездок или минут на транспортных и льготных картах. Кроме того, при такой системе оплаты провести банковской картой больше одного раза за поездку будет нельзя.
Это нововведение обсуждалось на фоне проверок работы валидаторов в городских автобусах. Рейд устроили специалисты Центра развития транспортных систем вместе с Общественной палатой. Результаты показали: ситуация стала заметно лучше, чем раньше. Перевозчики активнее дооснащают автобусы терминалами и следят за их исправностью.
Из 120 проверенных машин претензии к работе валидаторов возникли только в 24 случаях. Причем неполадки не всегда связаны с поломкой, иногда водители сами отключают исправное оборудование. Такие нарушения оперативно пресекают.
Сейчас в городе стационарными терминалами оснащена почти тысяча автобусов. По словам директора «Ситикарда» Юрия Рябикова, из 1014 машин, выходящих на линию, доукомплектовать осталось всего 18.