В Пермском крае завели дело из-за разбитой дороги, мешавшей проехать врачам

Ранее в местных пабликах в соцсетях появилась информация о разбитой дороге в деревне Русалевка Чайковского округа, из-за которой жители испытывают серьезные трудности. Так, в один из дней «скорая» не смогла проехать к дому пациента. Фельдшеры были вынуждены в холод идти к нему пешком и нести недомогающего ребенка на руках до автомобиля. На опубликованных фото видна дорога, которая представляет собой глиняное месиво с глубокими траншеями.