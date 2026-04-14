В Волгоградской области сведения глав о доходах проверят в аппарате губернатора

Волгоградская областная дума предварительно одобрила поправки в региональное законодательство, корректирующие механизм антикоррупционной проверки глав местных администраций, а также некоторых других должностных лиц. Соответствующий законопроект был разработан прокуратурой Волгоградской области для приведения областного законодательства в соответствие с федеральным и получил 14 апреля одобрение профильной комиссии региональных депутатов.

Изменения затронули перечень должностей, подпадающих под обязательную проверку сведений о доходах. К ним теперь отнесены граждане, претендующие на должности главы муниципального образования,

председателя, заместителя председателя, аудитора контрольно-счетного органа. Действующие лица, замещающие муниципальные должности депутатов, глав муниципальных образований, председателей, зампредов, аудиторов контрольно-счетных органов. Лица, временно исполняющие полномочия главы муниципального образования, муниципальных округов, районов, председатели контрольно-счётных органов и лица, временно исполняющие полномочия глав.

Скорректирован и порядок проверки сведений. Теперь контролирующая функция полностью передана в аппарат губернатора. Раньше этим также занимались и районные комиссии, однако теперь они будут лишь принимать документы.

Для проверки достоверности сведений муниципальных чиновников начнут использовать современные программные комплексы. В частности, предусмотрена возможность задействовать единую систему противодействия коррупции ГИС «Посейдон». Также глава региона получил право направлять запросы в правоохранительные органы о проведении в отношении контролируемых лиц оперативно-розыскных мероприятий.

Фото: Волгоградская областная дума.

Узнать больше по теме
Подводный аппарат «Посейдон»: новейшая разработка российских ученых
Разработки в области оружия привлекают внимание как военных экспертов, так и простых граждан. Осенью 2025 Владимир Путин сообщил об успешных испытаниях подводного аппарата «Посейдон», оснащенного ядерной энергоустановкой. В материале — главная информация о новинке.
Читать дальше