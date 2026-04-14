Корт для падел-тенниса открыли на севере Волгограда

Гости и жители севера Волгограда теперь могут поиграть в падел-теннис на свежем воздухе. Новый корт для популярной командной игры открыли на территории отеля «Старт» на Спартановке.
Как рассказали в обладмине, площадка для падел-тенниса оснащена искусственным покрытием. Ракетки и мячи можно взять в аренду.
Построили падел-корт стоимостью 3,5 миллиона рублей при помощи нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Проект стал одним из 32, получивших субсидию в 2025 году на создание туристической инфраструктуры.
