Корт для падел-тенниса открыли на севере Волгограда

Волгоградцы могут поиграть в командную игру на Спартановке.

Источник: Комсомольская правда

Гости и жители севера Волгограда теперь могут поиграть в падел-теннис на свежем воздухе. Новый корт для популярной командной игры открыли на территории отеля «Старт» на Спартановке.

Как рассказали в обладмине, площадка для падел-тенниса оснащена искусственным покрытием. Ракетки и мячи можно взять в аренду.

Построили падел-корт стоимостью 3,5 миллиона рублей при помощи нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Проект стал одним из 32, получивших субсидию в 2025 году на создание туристической инфраструктуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

Расписание городских дачных автобусов Волгограда на 2026 год.