Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РКН не планирует блокировать издателя игр Electronic Arts

РКН не планирует блокировать Electronic Arts, выпускающего FIFA и Battlefield.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Роскомнадзор не планирует блокировать издателя игр Electronic Arts, выпускающего FIFA, Battlefield, The Sims и другие, заявили РИА Новости в ведомстве.

В понедельник суд в Москве оштрафовал на 2 миллиона рублей издателя видеоигр Electronic Arts за нарушение российского законодательства в области персональных данных.

«Решений уполномоченных органов либо судов в отношении ограничения доступа к указанным играм в Роскомнадзор не поступало», — сообщили в Роскомнадзоре в ответ на вопрос о планах блокировки игр Electronic Arts в РФ.

Electronic Arts создает и выпускает игры популярных франшиз Battlefield, Need for Speed, FIFA, The Sims и других.

В декабре агентство Блумберг сообщало, что акционеры Electronic Arts одобрили продажу компании за 55 миллиардов долларов консорциуму инвесторов из Саудовской Аравии.