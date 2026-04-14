РКН не планирует блокировать издателя игр Electronic Arts

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Роскомнадзор не планирует блокировать издателя игр Electronic Arts, выпускающего FIFA, Battlefield, The Sims и другие, заявили РИА Новости в ведомстве.
В понедельник суд в Москве оштрафовал на 2 миллиона рублей издателя видеоигр Electronic Arts за нарушение российского законодательства в области персональных данных.
«Решений уполномоченных органов либо судов в отношении ограничения доступа к указанным играм в Роскомнадзор не поступало», — сообщили в Роскомнадзоре в ответ на вопрос о планах блокировки игр Electronic Arts в РФ.
Electronic Arts создает и выпускает игры популярных франшиз Battlefield, Need for Speed, FIFA, The Sims и других.
В декабре агентство Блумберг сообщало, что акционеры Electronic Arts одобрили продажу компании за 55 миллиардов долларов консорциуму инвесторов из Саудовской Аравии.