Инвесторов рыбоводных хозяйств ищут в Нижегородской области

Корпорация развития Нижегородской области представила восьмой готовый пакет инвестиционных предложений по созданию рыбоводного предприятия, сообщили в правительстве региона.
Улучшение клиентского сервиса для инвесторов и их сопровождение являются приоритетными задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», стартовавшего по инициативе президента России Владимира Путина в 2025 году.
Проект предусматривает организацию круглогодичного рыбоводческого предприятия с платной рыбалкой. Планируется разведение карпов, толстолобиков и белого амура.
Запуск предприятия требует начальных вложений не менее 16,7 млн рублей. Реализация такого проекта займет минимум 23 месяца. Период возврата инвестиций ожидается в пределах 5 лет.
Для размещения нужны земельные участки площадью от 3 до 8 га. Важно обеспечить электропитанием мощностью 30−100 кВт, подключить водоснабжение через скважину и организовать водоотведение с помощью септика. Важное условие — наличие водоема. Для предпринимателей предусмотрены различные формы господдержки.
Уже определены четыре перспективные площадки для реализации проектов в четырех районах Нижегородской области.
«Разведение рыбы — одна из самых актуальных инвестиционных ниш региона. Помимо реализации продукции инвестпредложение предполагает и предоставление услуг платной рыбалки, которая также набирает популярность. Желающие реализовать такой проект могут обратиться в Корпорацию развития, наши специалисты проконсультируют по всем возникающим вопросам и сопроводят проект вплоть до ввода предприятия в эксплуатацию», — подчеркнул генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.