В Калининградской области пересмотрят нормативы накопления мусора

Мы приступаем к реализации фундаментальной задачи, поставленной главой региона. Впервые за долгое время в области проводится столь глубокий и детальный аудит образования отходов. Наша цель — получить прозрачные и честные данные. Замеры будут идти непрерывно в течение года, охватывая все четыре сезона, чтобы учесть специфику потребления. Это станет основой для корректировки всей системы обращения с ТКО в регионе, — заявила министр природных ресурсов и экологии Оксана Астахова.