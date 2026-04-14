В Калининградской области пересмотрят нормативы накопления мусора. В течение года в регионе будут проводить замеры. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Власти отмечают, нормативы накопления твёрдых коммунальных отходов не пересматривали с 2018 года. Сейчас организовали работу по полному циклу сезонных замеров. В Минприроды рассчитывают получить максимально точные и научно обоснованные данные о том, сколько мусора фактически образуется в населённых пунктах.
Мы приступаем к реализации фундаментальной задачи, поставленной главой региона. Впервые за долгое время в области проводится столь глубокий и детальный аудит образования отходов. Наша цель — получить прозрачные и честные данные. Замеры будут идти непрерывно в течение года, охватывая все четыре сезона, чтобы учесть специфику потребления. Это станет основой для корректировки всей системы обращения с ТКО в регионе, — заявила министр природных ресурсов и экологии Оксана Астахова.
Подрядчиком является компания «Квест Сервис Сибирь». Она будет проводить замеры с марта по декабрь 2026 года. Для исследования отобрали площадки в Калининграде, Зеленоградске, Черняховске, в разных районах городских округов. Для измерений используют весовое оборудование. Они длятся не менее семи дней подряд без перерывов по каждому округу. При этом учитывается не только стандартные места накопления мусора, но и крупногабаритные контейнеры.
«Результаты исследования позволят устранить одну из ключевых проблем отрасли — дефицит достоверной информации о нагрузке на инфраструктуру. Таким образом, итогом исследования станут выверенные данные, необходимые для сезонного регулирования количества контейнеров и совершенствования системы размещения площадок накопления для ТКО», — сообщили в правительстве.
В пресс-службе добавили, что нормативы также необходимы для установления «справедливой платы за вывоз мусора, чтобы каждый житель и предприниматель платил только за реальный объём отходов, исключая любые завышенные тарифы».