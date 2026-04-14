Нижегородцы в мессенджере MAX могут заявить о продаже вейпов у школ

Родители школьников и студентов, а также неравнодушные жители области могут проинформировать минобразования региона о точках продажи вейпов, которые находятся рядом с образовательными учреждениями. По закону торговать никотинсодержащей продукцией нельзя на расстоянии меньше 100 метров от учебных заведений. С помощью чат-бота нижегородцы могут рассказать о любой сомнительной точке продажи и попросить провести проверку.