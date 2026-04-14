Нижегородцы в мессенджере MAX могут заявить о продаже вейпов у школ

Также жители региона могут сообщать о курящих подростках у учебных заведениях.

Источник: Живем в Нижнем

В Нижегородской области запустили в работу чат-бот «Антивейп» в мессенджере MAX. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Родители школьников и студентов, а также неравнодушные жители области могут проинформировать минобразования региона о точках продажи вейпов, которые находятся рядом с образовательными учреждениями. По закону торговать никотинсодержащей продукцией нельзя на расстоянии меньше 100 метров от учебных заведений. С помощью чат-бота нижегородцы могут рассказать о любой сомнительной точке продажи и попросить провести проверку.

Кроме того, через сервис можно сигнализировать о фактах курения подростков. Нижегородцы должны будут указать, когда и у какого образовательного учреждения это произошло. Информацию направят директорам школ — все сведения будут конфиденциальны.

Ранее мы писали, что в Богородске закрыли магазин с вейпами, который находился рядом со школой.