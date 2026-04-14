«Звонивший просил называть “сыном” и оставить деньги в подъезде». Минчанка услышала разговор пенсионерки в подъезде и позвонила в милицию

Источник: Комсомольская правда

Минчанка услышала беседу пенсионерки с «сыном» в подъезде и позвонила 102. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.

В милицию позвонила 23-летняя жительница Минска. Она услышала, как незнакомая женщина в подъезде разговаривает с мошенниками по телефону и выполняет их инструкции.

Как выяснилось, 65-летней пенсионерке действительно звонили телефонные мошенники. И в обман она не верила до последнего. И даже в момент разговора с настоящими сотрудниками милиции женщина порывалась ответить на звонок в мессенджере.

ГУВД уточнило: белоруска по заданию лжеправоохранителей приехала из Бобруйска в Минск. Ей нужно было оставить 23 000 рублей в обозначенном месте. До этого аферист обманули пенсионерку по схеме «Водоканала», напугали уголовной ответственностью. Для конспирации звонивший просит называть его «сыном».

«Женщина думала, что участвует в спецоперации и декларирует свои деньги. Поэтому оставила их в подъезде за стеклопакетом», — сообщили в милиции.

Все сумму удалось изъять, ее вернут белоруске.

