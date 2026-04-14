Нижегородцев предупредили о многоступенчатых схемах телефонных мошенников

В первом квартале 2026 года в Нижегородской области зафиксирован рост числа мошеннических звонков с использованием сложных многоступенчатых схем. Если в 2025 году злоумышленники чаще всего ограничивались одним звонком, то теперь в ход идут две и более попытки обмануть граждан. Почти каждый седьмой мошеннический вызов в регионе представляет собой многоэтапную схему, сообщает пресс-служба МТС.
Такие схемы представляют собой цепочку звонков, цель которых — войти в доверие к жертве и заставить её добровольно передать сбережения или личные данные. Основная мишень преступников — пожилые люди старше 65 лет. На них приходится 58% всех многоступенчатых мошеннических звонков.
Стандартные методы обмана становятся всё менее эффективными, поэтому злоумышленники переходят к персонализированным схемам с усиленным психологическим давлением. Чаще всего они маскируются под представителей государственных органов — такие вызовы составляют 47% от всех сложных звонков. На втором месте — схемы с обещаниями инвестиций и дополнительного дохода (43%), на третьем — звонки по пенсионным и социальным вопросам (26,5%). Также распространены обманы под предлогом решения вопросов по коммунальным услугам (20,6%). На прочие поводы, включая маскировку под медицинские и страховые организации, почту и службы доставки, приходится 19,6%, а звонки, имитирующие общение со службой безопасности банков, встречаются реже всего — лишь в 3,4% случаев.
Самое опасное время для мошеннических звонков — утро. Чаще всего злоумышленники звонят с 11:00 до 12:00. В эти часы дети и молодёжь на учёбе, взрослые — на работе, а пенсионеры чаще всего остаются дома одни, без поддержки близких. Этим и пользуются преступники, чтобы застать жертву врасплох.
По данным аналитиков, за первые три месяца 2026 года в Нижегородской области заблокировано около 5,5 млн спам-звонков. Директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов пояснил, что в основе сервиса лежит искусственный интеллект, который анализирует каждый подозрительный звонок по более чем 200 признакам и способен пресечь угрозу ещё до того, как абонент поднимет трубку. Он добавил, что благодаря постоянному совершенствованию алгоритмов средняя продолжительность заблокированного звонка в регионе уже составляет 13 секунд, и цель компании — сократить это время до считанных секунд.
— Однако технологии лишь помогают сдерживать мошенников: последняя линия обороны — ваш здравый смысл. Многоступенчатый обман строится на доверии: не дайте себя провести — проверяйте источники информации, сомневайтесь в неожиданных предложениях и активно используйте все доступные инструменты защиты, — рекомендует Андрей Белов.