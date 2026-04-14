Нижегородцев предупредили о многоступенчатых схемах телефонных мошенников

Стандартные методы обмана становятся всё менее эффективными, поэтому злоумышленники переходят к персонализированным схемам с усиленным психологическим давлением. Чаще всего они маскируются под представителей государственных органов — такие вызовы составляют 47% от всех сложных звонков. На втором месте — схемы с обещаниями инвестиций и дополнительного дохода (43%), на третьем — звонки по пенсионным и социальным вопросам (26,5%). Также распространены обманы под предлогом решения вопросов по коммунальным услугам (20,6%). На прочие поводы, включая маскировку под медицинские и страховые организации, почту и службы доставки, приходится 19,6%, а звонки, имитирующие общение со службой безопасности банков, встречаются реже всего — лишь в 3,4% случаев.