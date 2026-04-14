День открытых дверей пройдет в Мининском университете

В субботу, 18 апреля, Мининский университет приглашает всех желающих поступить в магистратуру в «Точку кипения» по адресу: пл. Минина и Пожарского, 7. В воскресенье, 10 апреля, мероприятие продолжится в Технопарке универсальных педагогических компетенций и Кванториуме по адресу: ул. Челюскинцев, 9, где абитуриенты смогут узнать о программах бакалавриата и специалитета. На встречу также приглашены учащиеся психолого-педагогических классов нижегородских школ.
В рамках дня открытых дверей будущие студенты узнают про факультеты, направления и профили подготовки, условия поступления на бюджетные места, а также о возможностях проживания в общежитиях и карьерных перспективах выпускников.
В программе — презентация университета, экскурсия по Технопарку, мастер-классы по VR, управлению беспилотными летательными аппаратами и робототехнике, а также участие в интерактивных профессиональных пробах по педагогическим направлениям. Абитуриенты смогут пообщаться с деканами факультетов, задать вопросы представителям приемной комиссии и узнать о перспективах карьерного роста уже в процессе обучения.
Как отметил ректор Мининского университета Виктор Сдобняков, уже не первый год наблюдается высокий интерес абитуриентов к направлениям, входящим в укрупненную группу «Образование и педагогические науки». По его словам, в рамках дня открытых дверей университет продемонстрирует, как меняется профессия учителя.
Абитуриенты смогут пообщаться с деканами факультетов, задать вопросы представителям приемной комиссии и узнать о перспективах карьерного роста уже в процессе обучения.
Согласно приказу Минобрнауки, согласованному с Минпросвещения России, изменения в перечне ЕГЭ на профильные направления для педагогических вузов вступят в силу через год — в приемную кампанию 2027/2028 года. О нововведениях текущего года и доступных местах целевого приема абитуриентам и их родителям подробно расскажут специалисты приемной комиссии.
Для участия требуется предварительная регистрация на официальном сайте вуза. Телефон для справок: +7 (831) 262−26−20.
