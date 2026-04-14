В Москве произошел сбой в работе сервисов оплаты парковки

С начала марта жители Москвы начали жаловаться на перебои в работе мобильной связи и интернета. Чаще всего проблемы возникали в центре столицы, в том числе в метро. Источник РБК на рынке информбезопасности рассказал, что Минцифры тестирует возможность блокировки интернет-соединения сайтов, которые не входят в «белые списки».