В Москве произошел сбой в работе сервисов оплаты парковки

Жители Москвы столкнулись с ограничениями в работе сервисов оплаты парковки, сейчас система работает в штатном режиме. Об этом РБК сообщили в «Парковках России».
«Ранее у некоторых пользователей могли наблюдаться ограничения в работе сервисов оплаты парковки. На текущий момент все сервисы работают в штатном режиме», — рассказали РБК в пресс-службе.
Что именно вызвало сбой в работе — в публикации не уточнили.
Там добавили, что в период перебоев в работе приложения «Парковки России» штрафы за неоплату места автомобилистам не выписывали.
С начала марта жители Москвы начали жаловаться на перебои в работе мобильной связи и интернета. Чаще всего проблемы возникали в центре столицы, в том числе в метро. Источник РБК на рынке информбезопасности рассказал, что Минцифры тестирует возможность блокировки интернет-соединения сайтов, которые не входят в «белые списки».
