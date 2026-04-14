Главу Курчатовского института Ковальчук переизбрали главой РАСН

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Председателем Российской ассоциации содействия науке (РАСН) вновь избран президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе института.
Впервые Ковальчук был выбран председателем правления организации 4 апреля 2025 года.
«На состоявшейся 14 апреля конференции Российской ассоциации содействия науке объявлено о новых приоритетах организации: усиление территориальной связанности страны, консолидация научно-образовательного сообщества, развитие научной дипломатии. Председателем президиума РАСН переизбран президент НИЦ “Курчатовский институт” Михаил Ковальчук», — сообщили в институте.
Российская ассоциация содействия науке (РАСН) — это общероссийская общественная организация, созданная в 2011 году по инициативе академика Евгения Велихова. Региональные отделения РАСН действуют в 55 регионах страны. Среди ключевых задач ассоциации — консолидация научного сообщества, популяризация науки, поддержка молодых исследователей. Одним из новых стратегических приоритетов организации является расширение международной деятельности и развитие научной дипломатии для укрепления сотрудничества с партнерами по всему миру.
«Сегодня наука не знает границ. Региональные и отраслевые отделения РАСН помогут ученым из Новосибирска, Москвы и Протвино, инженерам из Томской и Калужской областей, деятелям культуры из Санкт-Петербурга и Владивостока обмениваться опытом и реализовывать новые проекты. Мы также усиливаем международную деятельность РАСН», — отметил Ковальчук, чьи слова приводит пресс-служба научного центра.