Главу Курчатовского института Ковальчук переизбрали главой РАСН

Российская ассоциация содействия науке (РАСН) — это общероссийская общественная организация, созданная в 2011 году по инициативе академика Евгения Велихова. Региональные отделения РАСН действуют в 55 регионах страны. Среди ключевых задач ассоциации — консолидация научного сообщества, популяризация науки, поддержка молодых исследователей. Одним из новых стратегических приоритетов организации является расширение международной деятельности и развитие научной дипломатии для укрепления сотрудничества с партнерами по всему миру.