Собянин назвал долю вакансий для выпускников колледжей в Москве

Больше 75% вакансий в Москве ориентированы на специалистов со средним профобразованием. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в Max.
«Неслучайно все больше выпускников 9-х классов столичных школ выбирают колледжи. В прошлом году в них поступило рекордное количество подростков — 37 тысяч. Порядка 95% выпускников городских колледжей успешно находят работу», — рассказал градоначальник.
По его словам, это стало возможным благодаря модернизации столичной системы среднего образования. «Продолжаем одно из важных направлений — переоснащение колледжей. К концу 2031 года планируется полностью обновить их инфраструктуру. На базе современных производств создано четыре флагманских центра практической подготовки. Три из них располагаются рядом с промышленными партнерами — будущими работодателями», — сообщил Собянин.
«Также будут созданы семь инновационных колледжей, в том числе в сферах креативной индустрии, IТ, здравоохранения, гостеприимства, промышленности, транспорта, строительства», — добавил мэр.
Также с 2023 года в столице реализуется программа комплексной профориентации для девятиклассников на базе инновационного центра «Профессии будущего». «За несколько лет в ней приняли участие свыше 180 тысяч девятиклассников, в том числе в 2025-м — больше 75 тысяч школьников», — привел данные Собянин.