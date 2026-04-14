Работникам воронежского ЛВЗ выплатили долги по зарплате в размере 3 миллионов

Бутурлиновский ликероводочный завод Воронежской области продолжает ликвидировать многолетнюю задолженность по зарплате работникам, которую ранее выявила Государственная трудовая инспекция.
Ведомство выявило долг по выплате зарплаты перед 99 работниками в размере более 14 миллионов рублей и выдало работодателю предписание об устранении выявленных нарушений.
На сегодня завод погасил задолженность по заработной плате за период с августа 2025 года по январь 2026 года перед 32 работниками в размере более 3 миллионов рублей.