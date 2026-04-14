Шквалистый ветер до 16 м/с накроет Нижегородскую область 14 и 15 апреля

В Нижегородской области ожидается резкое ухудшение погодных условий в ближайшие двое суток. Об этом сообщили в филиале «Нижновэнерго» со ссылкой на прогнозы Гидрометцентра. По данным синоптиков, 14 и 15 апреля местами по региону порывы северо-восточного ветра будут достигать 16 м/с.