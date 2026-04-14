Свердловские предприниматели нашли новых партнеров во Вьетнаме

Руководители 13 предприятий Урала провели успешные переговоры в Ханое.

Источник: Национальные проекты России

Руководители 13 крупных и средних экспортно ориентированных предприятий Свердловской области провели успешные переговоры в Ханое (Вьетнам), найдя новых партнеров для реализации совместных проектов. Деловой визит состоялся при поддержке нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в департаменте информационной политики региона.

За последние пять лет внешнеторговый оборот Свердловской области с Вьетнамом вырос в 1,4 раза, при этом экспорт из региона увеличился на 13%. В ходе деловой миссии свердловские компании провели переговоры в Министерстве промышленности и торговли Вьетнама, а также с ключевыми государственными корпорациями и отраслевыми объединениями.

Уральские предприятия презентовали иностранным коллегам продукцию и технологические решения для металлургического комплекса, нефтегазовой, энергетической, транспортной и строительной отраслей, включая поставки высокотехнологичного оборудования и инжиниринговых услуг. На бизнес-форуме, посвященном современным трендам промышленной кооперации, прошли B2B-встречи и обсуждение перспектив локализации производств. Итоги визита позволят усилить позиции региона на рынке Юго-Восточной Азии.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.