Центр Нижнего Новгорода будут перекрывать из-за подготовки ко Дню Победы

Ограничения будут действовать в апреле и в начале мая.

Источник: Нижегородская правда

Центр Нижнего Новгорода будут перекрывать из-за подготовки ко Дню Победы. Ограничения будут действовать 16, 17, 21, 22, 23 и 24 апреля, а также 1, 3, 5, 7 мая, сообщает ЦОДД.

С 9.00 до 14.00 16, 17, 21, 22, 23 и 24 апреля 2026 года, а также с 00.01 до 14.00 1, 3, 5, 7 мая 2026 года для транспорта закроют Гребной канал — на участке от Казанского съезда до дома 112А по улице Слобода Печёры.

В этот период автобус № 5 будет курсировать от ул. Деловой до остановки «Деревня Печёры» в оба направления.

Также с 00.01 до 14.00 1, 3, 5, 7 мая будут перекрыты площадь Минина и Пожарского, улицы Варварская, Минина, Алексеевская — на участках от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова; а также Зеленский съезд, Широкая улица и Нижневолжская набережная — на участке от Широкой улицы до Казанского съезда. Из-за введенных ограничений изменятся маршруты общественного транспорта:

автобусы № 1, 4, 68 и электробусы № Э-9, Э-13, Э-17 будут ходить от Варварской улицы по улице Пискунова, улице Ульянова, улице Нестерова, Большой Печёрской улице до конечной остановки «Речное училище»; в обратном направлении — от начальной остановки «Речное училище» по улице Пискунова, Варварской улице;

автобусы № 3, 61, 70, 91 пойдут в направлении площади Свободы — по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Горького, Ошарской улице, улице Академика Блохиной, Варварской улице; в направлении Канавинского моста — по Варварской улице, Октябрьской улице, Ошарской улице, улице Горького, площади Горького, улице Горького, Ильинской улице, Малой Покровской улице, Похвалинскому съезду;

автобусы № 13, 19, 24, 45, 74, 90, 242 будут курсировать в направлении Сенной площади — по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Горького, Ошарской улице, улице Академика Блохиной, Варварской улице, улице Пискунова, улице Минина; в направлении Канавинского моста — по улице Пискунова, Варварской улице, Октябрьской улице, Ошарской улице, улице Горького, площади Горького, улице Горького, Ильинской улице, Малой Покровской улице, Похвалинскому съезду;

автобус № 31 будет ходить до конечной остановки «Чёрный пруд» — по улице Пискунова, Алексеевской улице, Октябрьской улице, Ошарской улице; в обратном направлении — от начальной остановки «Чёрный пруд» по улице Пискунова;

автобусы № 40, 64, 92, 97, 130 проложат маршрут по улице Пискунова в оба направления;

автобусы № 71, 87, 95 будут временно ходить лишь до остановки «Рождественская улица».

Напомним, что у сайта pravda-nn.ru есть Telegram-канал «Проезда нет», в котором оперативно сообщается обо всех ограничениях движения на улицах Нижнего Новгорода.

Ранее на сайте pravda-nn.ru опубликовали график перекрытий движения через мост по дамбе Нижегородской ГЭС.

