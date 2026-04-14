Калининградские депутаты поддержали поправки в закон о реабилитации диких животных — Кропоткин

Отдельный блок касается использования леса.

Законопроект о создании центров реабилитации диких животных поддержали в региональном парламенте. Об этом «Клопс» рассказал председатель Законодательного Собрания Андрей Кропоткин.

«Федеральным законопроектом определяется понятие “центр реабилитации”, “реабилитационное изъятие объектов животного мира” и регламентируется деятельность реабилитационных центров», — сказал Кропоткин, добавив, что до этого эти вопросы не были прописаны.

По словам парламентария, отдельный блок поправок касается использования лесных участков для создания вольеров и другой инфраструктуры. Изменения в Лесном кодексе «откроют возможность размещать реабилитационные центры для диких животных на землях лесного фонда», пояснил председатель Заксобрания.

В июне прошлого года Заксобрание Калининградской области обратилось к министру природных ресурсов и экологии РФ с просьбой разработать и принять закон, регулирующий вопросы содержания и реабилитации диких животных.