ММО планирует приступить к проекту восстановления моста через Преголю к концу года

Речь идет об опорах моста, построенного в 1860-х годах и ставшего первым стальным и первым поворотным мостом в Кёнигсберге. После возведения в 1926 году двухъярусного моста объект утратил своё значение. Во время Второй Мировой войны он уцелел. Своего центрального пролёта он лишился в 1990-х годах, когда областные власти решили временно снять пролёт для прохода к спорткомплексу «Юность» военных кораблей и парусников, принимавших участие в праздновании 300-летия Российского флота. Долгое время мост принадлежал ОАО «Российские железные дороги», но в 2014 году компания передала объект Музею Мирового океана.