В морепродуктах обнаружен новый вызывающий слепоту вирус

Он может попасть в организм человека через сырые морепродукты.

ПЕКИН, 14 апреля. /ТАСС/. Китайские биологи выявили новый вирус POH-VAU в креветках и рыбе, который может передаться человеку и вызвать редкое глазное заболевание, пишут ученые в статье в научном журнале Nature Microbiology.

Согласно исследованию, вирус может попасть в организм человека через сырые морепродукты. У более 70% пораженных вирусом пациентов была диагностирована персистирующая глазная гипертензия — заболевание, вызывающее сильное воспаление в глазах и высокое внутриглазное давление, что приводит в некоторых случаях к полной потере зрения, отмечают биологи.

Ранее ученые полагали, что вирусы, подобные POH-VAU не могут поразить ткани человека и являются опасными только для морских животных. Это открытие вновь подчеркивает, что граница между видами является размытой, ставя под сомнение выводы о безопасности ряда вирусов для человека, говорится в статье.