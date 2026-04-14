Отключение света 15 апреля грозит лишь одному району Волгограда

Жителей Волгограда ожидают очередные временные неудобства из-за перебоев с электричеством. В среду, 15 апреля 2026 года, вовсе не массовые отключения света запланировали лишь в одном районе областной столицы. Энергетики компании «Россети Юг» проведут профилактические и ремонтные работы в Ворошиловском.
В Ворошиловском районе Волгограда среди коммунальных страдальцев, которых затронут отключения света 15.04.2026 окажутся с 11.00 до 14.00 дома по адресам: ул. П. Ангелиной, ул. Вишневского, ул. Каргопольская, ул. Куприна, ул. Калиновская, ул. Купавинская, ул. Рублева, ул. Тирольская, ул. Ужгородская, 78, 76а, 82а, 86−96, 102, 104, 112а, 112, 114−128, а также СНТ Спартак и СНТ Прогресс.
Помимо круглогодичных отключений света, в Волгограде начались и весенне-летние отключения горячей воды. Уже на этой неделе десятки тысяч горожан будут купаться в тазиках.
