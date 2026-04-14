Участок улицы Доватора в Ростове расширят до четырех полос

В Ростове-на-Дону на общественные обсуждения вынесли проект реконструкции дороги на участке улицы Доватора от проспекта Маршала Жукова до «Западной хорды». Материалы опубликовали на сайте городской администрации.
Организатором обсуждений выступила комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Ростова-на-Дону. Предложения и мнения ростовчан будут принимать до 30 апреля 2026 года. Тогда же должны оформить итоговый протокол.
Площадь территории в границах проекта планировки составляет 16,90 га. Предусмотрено создание четырехполосной дороги второго класса регулируемого движения. Протяженность участка — 1657,24 метра. Плановая расчетная скорость автомобилей — 60 км/час.
Также планируется создание велодорожки. Запроектированы ливневая канализация и сети наружного электроосвещения.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.