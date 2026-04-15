Опрос: что россияне думают о перемирии между США, Израилем и Ираном

Перемирие между США и Ираном было объявлено в ночь на 8 апреля. Предполагается, что оно продлится две недели.
Стороны сообщили о временном прекращении огня. Иран также заявил о готовности разблокировать Ормузский пролив. Израиль присоединился к перемирию, однако не стал распространять режим прекращения огня на ситуацию в Ливане.
11 апреля в Исламабаде прошли переговоры США и Ирана, которые не привели к результату — стороны не смогли договориться о параметрах возможного соглашения. После этого президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести блокаду судоходства в Ормузском проливе, она начала действовать 13 апреля.
В центре обсуждения остается предложенный Ираном план урегулирования. Он включает снятие санкций, сохранение ядерной программы, вывод американского военного присутствия из региона, а также контроль над стратегически важными маршрутами, включая Ормузский пролив.
При этом позиции сторон во многом расходятся. США настаивают на ограничениях ядерной программы, тогда как Иран подчеркивает свое право на ее развитие.
Оценки итогов перемирия также различаются. В США заявляют о достижении поставленных целей и продвижении к возможному соглашению. В Иране, напротив, считают, что Вашингтон потерпел поражение.
На этом фоне ключевые разногласия сохраняются, а дальнейшее развитие ситуации остается неопределенным.