Опрос: что россияне думают о перемирии между США, Израилем и Ираном

11 апреля в Исламабаде прошли переговоры США и Ирана, которые не привели к результату — стороны не смогли договориться о параметрах возможного соглашения. После этого президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести блокаду судоходства в Ормузском проливе, она начала действовать 13 апреля.