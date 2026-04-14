Беспрозванных рассказал о школьнике из Калининграда, ставшем победителем Всероссийской олимпиады по физике

Девятиклассник из калининградского лицея № 23 Артем Еремин стал абсолютным победителем Всероссийской олимпиады школьников по физике среди 11 классов. Об успехе юноши рассказал в МАХ губернатор Алексей Беспрозванных.
Также глава региона отметил, что наши школьники отличились на олимпиаде по биологии. Призером второй год подряд стала ученица лицея № 23 Анастасия Голицына.
С 2022 года школьникам Калининградской области, ставшим участниками заключительного этапа всероссийской олимпиады, выплачивается премия в размере 50 тысяч рублей, призерам — 150 тысяч, победителям — 250 тысяч рублей.
Кроме того, наставники призеров и победителей поощряются премией в 100 тысяч рублей.