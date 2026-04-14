Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беспрозванных рассказал о школьнике из Калининграда, ставшем победителем Всероссийской олимпиады по физике

Поздравления принимает 9-классник Артем Еремин.

Источник: Комсомольская правда

Девятиклассник из калининградского лицея № 23 Артем Еремин стал абсолютным победителем Всероссийской олимпиады школьников по физике среди 11 классов. Об успехе юноши рассказал в МАХ губернатор Алексей Беспрозванных.

Также глава региона отметил, что наши школьники отличились на олимпиаде по биологии. Призером второй год подряд стала ученица лицея № 23 Анастасия Голицына.

С 2022 года школьникам Калининградской области, ставшим участниками заключительного этапа всероссийской олимпиады, выплачивается премия в размере 50 тысяч рублей, призерам — 150 тысяч, победителям — 250 тысяч рублей.

Кроме того, наставники призеров и победителей поощряются премией в 100 тысяч рублей.