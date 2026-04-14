В Суздале стартовал чемпионат МВД по дзюдо

Лично-командное первенство МВД по дзюдо стартовало в городе Суздале Владимирской области, сообщили в региональном министерстве физической культуры и спорта. Соревнования проводятся при поддержке государственной программы «Спорт России».
Открытие прошло на «Суздаль Арене». В турнире примут участие около 450 сильнейших спортсменов из 44 территориальных органов, 3 управлений на транспорте и 14 образовательных организаций МВД России.
«Дзюдо — не просто вид спорта, это философия самосовершенствования, дисциплина и умение достойно преодолевать трудности. Эти качества особенно важны для представителей правоохранительных органов. Не случайно именно дзюдо вместе с борьбой и самбо стали основой для создания большого всероссийского проекта “Выбор сильных”», — отметила министр физической культуры и спорта Владимирской области, руководитель проекта «Выбор сильных» Наталья Федорова.
Отметим, что во Владимирской области дзюдо занимаются около 7 тысяч человек. В прошлом году местные спортсмены становились победителями и призерами всероссийских и международных турниров, включая первенство мира в Софии.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.