В Твери открыли первую очередь логистического центра маркетплейса

Первую очередь логистического центра компании открыли в Твери, сообщили в аппарате правительства Тверской области. Запуск комплекса соответствует задачам национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Первая часть комплекса площадью 77 тысяч квадратных метров оснащена современными технологическими решениями. Сортировка и перемещение товаров автоматизированы, что существенно сокращает сроки обработки заказов для покупателей из Тверской области и соседних регионов. Запуск второй очереди запланирован на конец второго квартала текущего года. После этого общая площадь комплекса достигнет 150 тысяч квадратных метров, а вместимость — 50 миллионов единиц товаров.
Как отметил глава региона Виталий Королев, это один из крупнейших логистических центров в России, который создаст более тысячи новых рабочих мест. Стороны также обсудили возможные совместные проекты в сфере туризма, демографии и подготовки кадров. Глава компании RWB (Wildberries & Russ) Татьяна Ким сообщила, что Тверская область станет пилотным регионом по созданию центра для предпринимателей. Он должен способствовать реализации проектов компании.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.