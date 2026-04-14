На проспекте Победы пахнет рыбой, потому что на территории колонии по соседству коптят кильку

Причиной запаха тухлой рыбы, на который регулярно жалуются жители Центрального района Калининграда, могут быть отходы от копчения кильки. Такой ответ получила одна из активисток на свой запрос, направленный в областной филиал Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора ФКУЗ МСЧ-39 ФСИН России.
Как отмечено в сообщении, датированном 10 апреля, в самой исправительной колонии на проспекте Победы переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков не осуществляются. Однако в декабре прошлого года учреждение заключило договор подряда с предприятием «Стеклянный мир». А вот оно как раз и коптит кильку на территории ИК-8.
«Отходы, образующиеся в результате деятельности, отправляются на дальнейшую переработку и утилизацию ООО “Сельхозагропром” согласно договору», — сказано в письме.
Производственная площадка этого предприятия на Правой набережной названа источником загрязнения атмосферного воздуха и по итогам проверки областного минприроды. Материалы по этому вопросу направлены в Калининградскую межрайонную природоохранную прокуратуру.
Занимался проблемой рыбного амбре и областной Роспотребнадзор. Как сообщается в письме, которое подготовило горожанке управление, специалисты ведут на проспекте Победы санитарно-гигиенический мониторинг воздуха. Но нарушения на текущий момент не установлены, а дурной запах «санитарно-гигиенической оценке не подлежит».
Жителям воняющих улиц, несогласным с тем, как рассмотрены их обращения, рекомендовано решать вопрос в судебном порядке.
На нескольких улицах в Центральном районе Калининграда в воздухе постоянно стоит едкий запах тухлой рыбы. Проблема затронула проспект Победы, улицы Радищева и Воздушную, Менделеева, Красносельскую.