В России за год высадят не менее 1,3 миллиона гектаров леса

Лесовосстановление на площади не менее 1,3 миллиона гектаров планируется провести в России в этом году, сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ.
«Одним из ключевых составляющих отрасли являются воспроизводство и сбережение наших лесов. В последние пять лет в этом направлении сохраняется устойчивая позитивная динамика, и по итогам 2025 года лесовосстановление в 1,5 раза превысило площадь вырубленных и погибших лесов. По поручению Президента особое внимание уделяется созданию зеленых поясов вокруг крупных городов и промышленных центров. Кроме того, в рамках нацпроекта “Экологическое благополучие” правительство финансирует создание и модернизацию лесных питомников. Подобные мероприятия возобновлены впервые более чем за 20 лет и затронут 240 объектов. Это обеспечит наше лесное хозяйство отечественными семенами и саженцами с улучшенными характеристиками», — рассказал заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев на всероссийском совещании в Национальном центре «Россия».
Кроме того, на 55 тысячах гектаров пройдет обследование искусственного и компенсационного лесовосстановления. Больше всего площадей Рослесхоз проверит в Амурской и Иркутской областях, Ханты-Мансийском автономном округе.
«Лесная отрасль — это почти 73 тысячи человек. Это наши пожарные, таксаторы, лесопатологи, сотрудники лесной охраны, лесничие. Каждый из них вносит свой вклад в развитие лесной отрасли. Президент России Владимир Владимирович Путин и правительство уделяют большое внимание кадровому потенциалу лесного хозяйства и в первую очередь росту заработной платы. В 2026 году на повышение зарплат выделено 5,8 миллиарда рублей дополнительно», — отметил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.
Одна из ключевых задач — борьба с лесными пожарами. Глава Минприроды России Александр Козлов подчеркнул, что благодаря поддержке Президента России господдержка в 2026 году достигла 26,7 миллиарда рублей, и это почти на 7 миллиардов рублей больше финансирования 2025 года.
«Средства пошли на создание 11 новых авиационных отделений, увеличение до 66 тысяч летных часов. Для борьбы с огнем готово 21 319 лесных пожарных, 6527 парашютистов-десантников и 385 летчиков-наблюдателей, свыше 14 тысяч единиц техники», — сказал Александр Козлов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.