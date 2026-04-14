В России за год высадят не менее 1,3 миллиона гектаров леса

«Одним из ключевых составляющих отрасли являются воспроизводство и сбережение наших лесов. В последние пять лет в этом направлении сохраняется устойчивая позитивная динамика, и по итогам 2025 года лесовосстановление в 1,5 раза превысило площадь вырубленных и погибших лесов. По поручению Президента особое внимание уделяется созданию зеленых поясов вокруг крупных городов и промышленных центров. Кроме того, в рамках нацпроекта “Экологическое благополучие” правительство финансирует создание и модернизацию лесных питомников. Подобные мероприятия возобновлены впервые более чем за 20 лет и затронут 240 объектов. Это обеспечит наше лесное хозяйство отечественными семенами и саженцами с улучшенными характеристиками», — рассказал заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев на всероссийском совещании в Национальном центре «Россия».