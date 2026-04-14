Открытки с Днём искусства. Красивые картинки с пожеланиями 15 апреля 2026

Всемирный день искусства отмечается ежегодно 15 апреля и посвящён силе творчества, объединяющего людей по всему миру. Эта дата выбрана не случайно — именно в этот день родился великий художник и изобретатель Леонардо да Винчи, символ гармонии науки и искусства. Праздник был учреждён Международной ассоциацией искусства при поддержке ЮНЕСКО с целью подчеркнуть значение искусства в развитии культуры, образования и общества в целом.