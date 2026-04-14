Тит Чудотворец. Какой церковный праздник 15 апреля 2026 и что нельзя делать

15 апреля 2026 года православные христиане чтут память преподобного Тита Чудотворца. В народе праздник называли Тит Ледолом. Подробнее о том, какие правила стоит соблюдать в этот день, читайте в материале сайта perm.aif.ru.
Кто такой Тит Чудотворец?
Преподобный Тит жил в VIII-IX веках в Константинополе. С юных лет он отверг мирскую суету и ушёл в Студийский монастырь — одну из главных обителей тогдашнего православного мира. Там Тит стал послушником, принял монашеский постриг и провёл всю жизнь, не покидая монастырских стен.
Братия ценила его за кротость, милосердие и подвижнические труды. Тит много молился и постился, не искал ни власти, ни славы. Когда монахи всё же упросили его принять сан пресвитера и стать настоятелем монастыря, он согласился — и мудро управлял обителью.
Особого мужества потребовала от него эпоха иконоборчества — движения, объявившего святые иконы идолами и запретившего им поклоняться. Тит не отступил: он твёрдо защищал иконы, оставаясь непреклонным исповедником веры, и дожил до глубокой старости. Бог наградил его даром чудотворения — отсюда и прозвище. Оставив своим ученикам достойный образец молитвенного и постнического жития, преподобный Тит отошёл ко Господу в глубокой старости.
Что нельзя делать в день Тита Чудотворца 2026?
— Нельзя грустить, плакать, унывать. Печаль на Тита притягивает проблемы и поселяется надолго. В пасхальные дни уныние и без того неуместно;
— Нельзя лениться и спать до полудня. Безделье на Тита — к безденежью и потере работы. Чем больше дел сделаешь, тем крепче удержишь рядом денежную удачу;
— Нельзя устраивать семейные скандалы. Конфликт на Тита грозит стать затяжным и разрушить отношения. День требует мира и добродушия;
— Нельзя отказывать в милостыне. Отказать нуждающемуся на Тита — к безденежью. По поверью, просящий в этот день мог быть посланником Бога;
— Нельзя убивать пауков в доме. Необычный, но устойчивый народный запрет: паук в доме — к достатку, убить его на Тита — к нищете.
Что можно делать в день Тита Чудотворца 2026?
— Посетить храм. 15 апреля — среда Светлой седмицы. Царские врата в храмах открыты, совершается пасхальная литургия. Хорошо помолиться преподобному Титу об исцелении и укреплении духа;
— Навести порядок дома. День идеален для уборки: мыть полы, менять постельное бельё, стирать и гладить. Говорили: там, где порядок, — там деньги водятся;
— Подать милостыню и помочь нуждающимся. Торговцы в этот день несли заработанное в храм или отдавали беднякам. Щедрость на Тита по поверью возвращалась сторицей;
Традиции и приметы на день Тита Чудотворца 2026.
— Умывание талой водой. Вода, только что освободившаяся из-подо льда, считалась особенно чистой и целебной. Люди умывались ею, веря, что она защитит от болезней на весь год;
— Пение, игры и веселье. День было принято встречать радостно: петь, танцевать, играть. Говорили: кто веселится на Тита — тот целый год проживёт без печали. В 2026 году это особенно уместно — Светлая седмица, пасхальная радость;
— Наблюдение за ледоходом. Христиане смотрели, как ведёт себя лёд на реках. По нему предсказывали урожай, погоду и рыбный улов на весь сезон. Например, если лёд плывёт по реке — год будет добрым.