Тит Чудотворец. Какой церковный праздник 15 апреля 2026 и что нельзя делать

Преподобный Тит жил в VIII-IX веках в Константинополе. С юных лет он отверг мирскую суету и ушёл в Студийский монастырь — одну из главных обителей тогдашнего православного мира. Там Тит стал послушником, принял монашеский постриг и провёл всю жизнь, не покидая монастырских стен.