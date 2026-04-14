Воронежское правительство усилит работу с поисковиками «ЛизаАлерт»

Ольга Землянникова выступила с предложением заключить соглашение о взаимодействии между ПСО, исполнительными органами Воронежской области и органами местного самоуправления. Предполагается несколько направлений сотрудничества. Во-первых, волонтеры планируют проводить для школьников лекции о поисках пропавших людей, а также о том, как не потеряться. Во-вторых, предлагается усилить совместную работу при поисках с главами сельских поселений. Руководитель воронежского подразделения подчеркнула, что подобные соглашения «ЛизаАлерт» успешно заключил в других регионах, и опыт показывает, что такое взаимодействие повышает эффективность работы.