Воронежское правительство усилит работу с поисковиками «ЛизаАлерт»

Замгубернатора Дмитрий Маслов встретился с представителями областного подразделения добровольческого ПСО «ЛизаАлерт».
«“ЛизаАлерт” является эффективной организацией, которая в критических ситуациях проводит работу по поиску людей, обладает колоссальным опытом, а ее волонтеры спасли не одну человеческую жизнь. Со своей стороны, мы готовы оказывать содействие для развития этого движения на территории Воронежской области», — отметил Дмитрий Маслов, открывая рабочую встречу.
Добровольцы «ЛизаАлерт» работают в Воронежской области уже девять лет. Как рассказала руководитель воронежского подразделения Ольга Землянникова, сейчас его участниками являются около 500 человек, а ежегодно отряд обрабатывает более тысячи заявок о пропавших людях — только в прошлом году поступило 1,2 тысячи обращений.
Ольга Землянникова выступила с предложением заключить соглашение о взаимодействии между ПСО, исполнительными органами Воронежской области и органами местного самоуправления. Предполагается несколько направлений сотрудничества. Во-первых, волонтеры планируют проводить для школьников лекции о поисках пропавших людей, а также о том, как не потеряться. Во-вторых, предлагается усилить совместную работу при поисках с главами сельских поселений. Руководитель воронежского подразделения подчеркнула, что подобные соглашения «ЛизаАлерт» успешно заключил в других регионах, и опыт показывает, что такое взаимодействие повышает эффективность работы.
Дмитрий Маслов поддержал идею и заявил о готовности оказать содействие при заключении соглашения в Воронежской области. Также вице-губернатор пообещал рассмотреть возможность предоставить организации помещение для обучения добровольцев.