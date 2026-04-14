В Подмосковье выбрали 5 финалистов конкурса «Учитель года»

Второй тур областного конкурса «Учитель года Подмосковья», который проводится при поддержке национального проекта «Молодёжь и дети», завершился в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования региона.
По итогам испытаний «Мастер-класс» и «Вопрос учителю года» жюри определило пятерых лауреатов. В финал вышли педагоги из Орехово-Зуевского округа, Клина, Котельников, Наро-Фоминского и Чеховского округов. Они представили авторские методики и практические приемы и уверенно отвечали на вопросы от учеников, родителей и коллег.
Лауреаты примут участие в заключительном этапе конкурса, который состоится в сентябре. Победитель представит Московскую область на Всероссийском конкурсе «Учитель года».
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.