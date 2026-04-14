Движение транспорта в центре Нижнего Новгорода ограничат в апреле и начале мая

В Нижнем Новгороде в апреле и начале мая ограничат движение транспорта в центре города. Об этом предупредили в мэрии.
16,17, 21, 22, 23 и 24 апреля проезд закроют на набережной Гребного канала, на участке от Казанского съезда до дома № 112А по улице Слободы Печеры. Ограничение будет действовать с 09:00 до 14:00. Кроме того, этот же участок закрою для проезда 1, 3, 5 и 7 мая — автомобили не смогут проехать здесь с 00:01 до 14:00.
«В связи с этим автобусный маршрут № 5 будет организован от ул. Деловой до остановки “Деревня Печёры” в оба направления», — отметили в мэрии.
Также 1, 3, 5 и 7 мая ограничения на проезд транспорта введут на площади Минина, улицах Варварской, Минина, Алексеевской, Широкой, Зеленском съезде и Нижне-Волжской набережной (участок от улицы Широкой до Казанского съезда). Автомобилисты не смогут проехать с 00:01 до 14:00.
На время действий ограничений в мае изменятся и схемы движения общественного транспорта.
Маршруты А-1, А-4, А-68, Э-9, Э-13, Э-17 организуют от Варварской улицы по улицам Пискунова, Ульянова, Нестерова, Большой Печёрской до конечной остановки «Речное училище». В обратном направлении — от начальной остановки «Речное училище» по улицам Пискунова и Варварской. Автобусы А-3, А-61, А-70 и А-91 будут ездить в направлении площади Свободы по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, затем улицам Горького, Ошарской, Академика Блохиной и Варварской. В обратном направлении — по Варварской улице, Октябрьской улице, Ошарской улице, улице Горького, площади Горького, улице Горького, Ильинской улице, Малой Покровской улице, Похвалинскому съезду. Автобусы А-13, А-19, А-24, А-45, А-74, А-90 и А-242 будут ездить в направлении Сенной площади по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улицам Горького, Ошарской, Академика Блохиной, Варварской, Пискунова, Минина. В направлении Канавинского моста маршруты пролягут через улицы Пискунова, Варварская, Октябрьская, Ошарская, Горького, площадь Горького, улицы Горького, Ильинскую, Малую Покровскую и Похвалинский съезд. Автобус А-31 до «Черного пруда» будет курсировать по улицам Пискунова, Алексеевской, Октябрьской и Ошарской. В обратном направлении транспорт будет ходить через улицу Пискунова. Маршруты А-40, А-64, А-92, А-97 и А-130 организуют через улицу Пискунова в обоих направлениях. Маршруты автобусов А-71, А-87 и А-95 сократятся до остановки «Рождественская улица».
